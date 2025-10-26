Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع
المواطن - واس

رُصد سديم الجبار (Orion Nebula) ووُثّق بدقة عالية في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهد فلكي آسر لأحد أشهر السدم في السماء، الذي يُعد من أبرز مناطق تشكل النجوم، ويمكن رؤيته بالعين المجردة ضمن كوكبة الجبار.

وأوضح لـ”واس” عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن سديم الجبار يُعد سديمًا انتشاريًّا أو إشعاعيًّا يقع جنوب حزام كوكبة الجبار، وهو سحب كثيفة من الغبار والغاز تشكّلت نتيجة انفجار نجمي قديم، وتُعد مصنعًا لولادة النجوم القزمة.

وبيّن الفليح أن السديم يُعد من ألمع السدم في السماء، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بسهولة، مشيرًا إلى أنه يبعد عن الأرض نحو (1,350) سنة ضوئية، موضحًا أن السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعة (300) ألف كيلومتر في الثانية، أي ما يعادل (9) تريليونات كيلومتر تقريبًا.

وأفاد أن سديم الجبار يُعد واحدًا من أكثر الأجرام السماوية دراسةً وجمالًا، لما يعكسه من روعة وتعقيد في تكوينات الكون، لافتًا النظر إلى أنه سيكون مرئيًّا في سماء الجزيرة العربية خلال ليالي الشتاء والربيع ضمن كوكبة الجوزاء، التي تضم العديد من السدم المميزة لعشاق التصوير الفلكي، من أبرزها سديم رأس الحصان.

