رصد سديم “هيلكس” في سماء المملكة

تم رصد سديم “هيلكس Helix Nebula” الكوكبي وتوثيقه بدقة عالية في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، باستخدام تقنيات فلكية متقدمة، في عمل يعكس تميز المصورين الفلكيين وشغفهم برصد الظواهر الكونية واستكشاف الفضاء.

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، أن سديم “هيلكس” الكوكبي يُعدّ من أقرب السدم الكوكبية اللامعة إلى الأرض، ويقع على بُعد نحو 700 سنة ضوئية، كما يُعرف علميًّا باسم NGC 7293 ضمن كوكبة الدلو، مشيرًا إلى أن الظواهر الفلكية تمثل أكثر من مجرد مناظر مبهرة تُشاهد في السماء ليلًا.

يُذكر أن سماء رفحاء تُعدّ من أكثر المناطق صفاءً وظلامًا طبيعيًّا؛ مما يجعلها بيئة مثالية لمراقبة الأجرام السماوية واستكشاف أعماق الكون وعجائبه.