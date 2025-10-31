Icon

رصد فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش البرازيل

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
رصد فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش البرازيل
المواطن - واس

في شمال البرازيل، ظهر فيروس كورونا جديدًا في خفافيش البرازيل، يشترك في العديد من السمات الرئيسية مع الفيروس الذي تسبب في جائحة “كوفيد-19″، ما أثار مخاوف من احتمال ظهور فيروس جديد قادر على إصابة البشر.

وأُطلق علماء من الولايات المتحدة واليابان على الفيروس اسم (BRZ batCoV)، الذي اكتُشف بعد اصطياد خفافيش من نوع (Pteronotus parnellii) تعيش في شمال البرازيل، وتحليل أمعائها، وأظهرت التحاليل أن الفيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات كورونا بيتا نفسها التي تضم (SARS-CoV-2) وفيروس السارس وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

ويبرز الاكتشاف أن (BRZ batCoV) يمتلك موقع انقسام فورين، وهو الجزء الذي يمكّن الفيروس من إصابة البشر، ويختلف عن موقع (SARS-CoV-2) بحمض أميني واحد فقط، ومع ذلك لم تُسجل أي إصابات بشرية بهذا الفيروس حتى الآن.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تُظهر كيف يمكن لفيروس كورونا جديد أن يظهر في الطبيعة مع إمكانية انتقاله إلى البشر, وذكروا في ورقتهم البحثية المنشورة كنسخة أولية على منصة (bioRxiv) أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على دور الخفافيش كمستودعات محتملة للفيروسات ذات الصلة بالظهور الحيواني، أي انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر، مضيفين أن أهمية موقع انقسام الفورين في الفيروس الجديد توفر رؤى مهمة حول الإمكانات التطورية والمخاطر الحيوانية المرتبطة به.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف فيروس كورونا بيتا غير (SARS-CoV-2) لدى خفافيش أمريكا الجنوبية.

