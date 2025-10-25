رصد مذنب ليمون في سماء القصيم

رصدت جمعية نور الفلك بمنطقة القصيم مذنب “ليمون” الذي بدا خافتًا بعد غروب الشمس، بسطوعٍ قريبٍ من القدر الرابع، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة من المناطق ذات السماء الصافية والمظلمة تمامًا، كنقطةٍ باهتةٍ جهة الشمال الغربي، فيما يظهر عبر المساعدات البصرية بلونه المميز وذيله القصير.

رصد مذنب ليمون

وأوضح رئيس جمعية نور الفلك بالقصيم عيسى الغفيلي، أن المذنبات أجسامٌ معتمةٌ في أصلها، تتكوّن من الصخور والجليد، وعند اقترابها من الشمس تبدأ مكوناتها في التبخر والتطاير والتأين، مكوّنةً ذيلًا أو أكثر يظهر بوضوح في السماء.

وأضاف أن المذنب “ليمون” سُمِّي بهذا الاسم نسبةً إلى المرصد الذي اكتشفه، وهو مرصد مسح السماء في جبل ليمون بولاية أريزونا الأمريكية، مبينًا أن الأرقام التي تسبق اسم المذنب تدل على نوعه وتاريخ اكتشافه بالشهر والسنة.

يُذكر أن جمعية نور الفلك تواصل جهودها في رصد الظواهر الفلكية والتوعية بها، ضمن نشاطاتها العلمية التي تهدف إلى نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بالعلوم الفضائية في منطقة القصيم.