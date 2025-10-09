Icon

خلال سبتمبر

رصد 28 مخالفة لنظام الآثار والتراث العمراني

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٦ مساءً
رصد 28 مخالفة لنظام الآثار والتراث العمراني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة التراث عن رصد (28) مخالفة تتعلق بنظام الآثار، خلال شهر سبتمبر عام 2025م، وذلك ضمن أعمالها في الرقابة والمتابعة التي تنفذها لحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية من أي تجاوزات، تطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز الحضور الرقابي في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل المخالفات

وتضمنت المخالفات قيام عدد من الأفراد بعرض قطع للبيع دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية من خلال أعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع لمواقع أثرية، وكسر أقفال بوابات عدد من المواقع وإزالة اللوحات التعريفية فيها، وممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون موافقة الهيئة، مما يُعد تجاوزًا صريحًا لأحكام النظام.

وأوضحت الهيئة، أنه تم رصد هذه التجاوزات في عدة مناطق من بينها الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، والحدود الشمالية، واتخذت الهيئة بشأنها الإجراءات النظامية والقانونية، إذ أحيلت (4) مخالفات للنيابة العامة، و(14) مخالفة إلى الأمن العام، و(10) مخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

حماية المواقع الأثرية

وأكدت الهيئة استمرار أعمالها الرقابية لحماية المواقع والقطع الأثرية من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية أو حيازتها أو عرضها دون ترخيص، كما دعت الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر فروع الهيئة ومكاتبها في مختلف المناطق، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).

