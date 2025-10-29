Icon

روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٤ مساءً
روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، تنظم هيئة الموسيقى وللمرة الثانية حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في العاصمة الرياض، حيث ستقدم عروضها على مدار يومين متتاليين ابتداءً من يوم الخميس 13 نوفمبر، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، ومن المقرر أن تُطرح التذاكر قريبًا عبر منصة “ويبوك”.

ويأتي حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في الرياض ضمن إطار جهود هيئة الموسيقى المستمرة لتعزيز حضور الموسيقى السعودية محليًا وترسيخ مكانتها على الساحة الفنية، وليُجسد استمرار الرحلة الإبداعية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد سلسلة من النجاحات العالمية، وليمنح الجمهور المحلي فرصة الاستمتاع بعروض موسيقية استثنائية تُبرز التنوع الثقافي والفني الذي تزخر به المملكة.

ويُعد تنظيم الحفل في الرياض امتداداً لسلسة حفلات الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في مختلف العواصم والمدن العالمية التي حملت ألحان التراث السعودي إلى أعرق المسارح الدولية، بدءًا من باريس على مسرح دو شاتليه، مرورًا بالمكسيك على المسرح الوطني، ثم في نيويورك على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، ولندن على مسرح سنترل هول وستمنستر، وطوكيو على مسرح طوكيو أوبرا سيتي، حيث لاقى حضورها إشادات واسعة من الجمهور الموسيقي، انعكست في تفاعل عالمي كبير مع التجربة السعودية الفريدة في الموسيقى، لتنتقل بعدها إلى الرياض في ثلاث حفلات مميزة على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في يناير الماضي، ثم سيدني على مسرح دار الأوبرا، وأخيراً في باريس على مسرح قصر فيرساي العريق.

وتسعى هيئة الموسيقى من خلال هذا الحدث إلى منح الجمهور المحلي فرصة حضور عروض موسيقية تُبرز التنوع الثقافي والفني الذي تزخر به المملكة، بالإضافة إلى إثراء المشهد الموسيقي السعودي، وصون التراث الفني للأغنية المحلية، وتعزيز حضورها بين الأجيال،
