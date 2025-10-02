روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية تبادل للأسرى، شملت 185 أسير حرب من كل جانب.
وأضافت الوزارة أنه جرى كذلك إعادة 20 مدنيًا إلى روسيا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت أن عملية التبادل جاءت استنادًا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين موسكو وكييف، التي عُقدت في مدينة إسطنبول يوم 23 يوليو الماضي.