روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية تبادل للأسرى، شملت 185 أسير حرب من كل جانب.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى

وأضافت الوزارة أنه جرى كذلك إعادة 20 مدنيًا إلى روسيا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن عملية التبادل جاءت استنادًا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين موسكو وكييف، التي عُقدت في مدينة إسطنبول يوم 23 يوليو الماضي.

