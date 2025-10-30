Icon

روش والصحة القابضة توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير البحوث السريرية والابتكار الرقمي الصحي

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ صباحاً
روش والصحة القابضة توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتطوير البحوث السريرية والابتكار الرقمي الصحي
المواطن - فريق التحرير

وقعت شركة روش العربية السعودية المحدودة، وشركة الصحة القابضة، مذكرة تفاهم استراتيجية؛ تهدف إلى تسريع وتيرة البحث السريري، وتعزيز التجارب السريرية، والاستفادة من الابتكار الرقمي لتحسين صحة المجتمع وجودة الحياة في المملكة، في إطار دعم برنامج تحول القطاع الصحي، وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، وذلك خلال أعمال النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، الذي ترعاه وزارة الصحة، ويقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتهدف هذه الشراكة إلى بناء منظومة بحث وتطوير متكاملة داخل مرافق شركة الصحة القابضة، بما يتماشى مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، حيث ستركز على تطوير الكفاءات الوطنية، وتسهيل إجراءات البحث والأخلاقيات، وتوظيف أحدث الأدوات الرقمية لخدمة المرضى والباحثين.

وأوضح مدير عام شركة روش العربية السعودية المحدودة الدكتور عبدالرحمن صبرا، أن التعاون مع شركة الصحة القابضة يُمثل محطة مهمة في التزام الشركة ببناء بنية تحتية مستدامة للبحث والابتكار في المملكة، مشيرًا إلى أنه من خلال تطوير القدرات البشرية في البحوث التطبيقية واستخدام الأدوات الرقمية لتسريع تجنيد المرضى، فإن الشركة تُسهم مباشرة في تحقيق رؤية المملكة نحو مستقبل صحي مستدام وضمان وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة في الوقت المناسب.

وتتضمن مذكرة التفاهم ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون تضم، تنمية القدرات البشرية ومنظومة الابتكار، من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة في البحوث السريرية والتجارب الإكلينيكية، وإنشاء إطار عمل مشترك للبحث والتطوير لتبادل الموارد والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لدعم الباحثين الجدد، وإجراء دراسات وبحوث مشتركة تحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

كما تشمل مجالات المذكرة التفاهم التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية، عبر دعم استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز عمليات تحديد المرضى وتجنيدهم في التجارب السريرية، مما يسرّع تنفيذ الدراسات، إلى جانب دعم إنشاء وحدة مركزية للتجارب السريرية لتوحيد وتحسين إجراءات البحث العلمي.

ويشمل المجال الثالث حوكمة البحوث والأخلاقيات، من خلال دعم إنشاء لجان اعتماد أخلاقي ووحدات بحثية في المستشفيات لتسريع سير العمل وضمان الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في تلك اللجان والوحدات لضمان توحيد المعايير ورفع مستوى الكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير منظومة صحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

 

