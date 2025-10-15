Icon

رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء 

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم.

وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

