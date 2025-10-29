Icon

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا  Icon نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024 Icon الصناعة تصدر 138 ترخيصًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 79 مصنعًا خلال سبتمبر 2025 Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر Icon رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه Icon أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات التصحيحية على المنشآت التجارية Icon ترقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اليوم Icon تعليم الشمالية يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بالمدارس Icon النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

السعودية اليوم
أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية
السعودية اليوم

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية...

السعودية اليوم
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل
السعودية اليوم

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

السعودية اليوم