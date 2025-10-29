رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024 الصناعة تصدر 138 ترخيصًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 79 مصنعًا خلال سبتمبر 2025 طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات التصحيحية على المنشآت التجارية ترقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اليوم تعليم الشمالية يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بالمدارس النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.