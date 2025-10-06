Icon

برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية Icon زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان Icon رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل Icon بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة Icon التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا Icon ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية Icon أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد  Icon ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور Icon برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٣ مساءً
رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
قصة جبل بايتكو الذي يزوره زعيم كوريا الشمالية قبل كل كارثة

قصة جبل بايتكو الذي يزوره زعيم كوريا الشمالية قبل كل كارثة

تطبيق قرار منع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

تطبيق قرار منع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف, تبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة مطرية غزيرة على الباحة
السعودية اليوم

حالة مطرية غزيرة على الباحة

السعودية اليوم
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
السعودية اليوم

مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات

حصاد اليوم
إحباط تهريب أكثر من 19 كيلو شبو مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية
أخبار رئيسية

إحباط تهريب أكثر من 19 كيلو شبو...

أخبار رئيسية
السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني
أخبار رئيسية

السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية...

أخبار رئيسية
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
أخبار رئيسية

المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر...

أخبار رئيسية
ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟
السعودية اليوم

ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4...

السعودية اليوم
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان
العالم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان

العالم