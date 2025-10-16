رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء 

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.