رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على تبوك وتيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف, تبوك.

