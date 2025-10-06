رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على تبوك وتيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف, تبوك.