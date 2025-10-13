Icon

رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٦ مساءً
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
المواطن - واس

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي إيرڤي رينارد، جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره العراقي غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أن التركيز داخل الملعب سيكون العنصر الأهم للتأهل إلى كأس العالم، مبينًا أن مباراة الغد تُعدُّ من أهم المباريات في مسيرته التدريبية، مؤكدًا أن خوض المنافسة تحت الضغط يُعدُّ أمرًا إيجابيًا للمنتخب.
وأشار إلى أن اللاعبين عبدالرحمن العبود ومحمد كنو من العناصر المميزة والمهمة، متمنيًا السلامة للعبود، مبينًا في الوقت ذاته أن القائمة الحالية مكتملة، ومن سيشارك في اللقاء سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل مستوى.
وأضاف رينارد، أن العمل المستمر لا يكتمل إلا بتحقيق الفوز، وأنه محظوظ بالعمل مع لاعبين ذوي خبرة مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، مشيرًا إلى أن الاستعداد يسير بهدوء وتركيز كامل بهدف الانتصار والتأهل.
وأكد أنه منذ عودته لتولي مهمة تدريب المنتخب كان يثق كثيرًا باللاعبين، ويحظى بدعم وثقة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبينًا أن كرة القدم لا تخلو من الصعوبات، إلا أن مواجهة التحديات تمنح الجميع الدافع والإصرار لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري، أهمية التركيز في مواجهة الغد التي تُعدُّ الأهم في مشوار التصفيات، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير في المباراة السابقة كان له أثر كبير في تحفيز اللاعبين، متطلعًا إلى مواصلة هذا الدعم والاحتفال سويًا بعد نهاية اللقاء بتحقيق التأهل.

