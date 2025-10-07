Icon

الرياضة
رينارد يؤكد جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا غدًا

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٣ مساءً
المواطن - واس

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي إيرڤي رينارد، جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الإندونيسي غدًا، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعرب رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد, اليوم, بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عن أمله بأن يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير غدًا لدعم اللاعبين في هذه المواجهة المهمة.

وأكد المدير الفني للمنتخب السعودي أن رسالة المنتخب واضحة، مبينًا إدراكهم التام لأهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب تأهل من هذا الملعب في عام 2018 أمام اليابان، وفي 2022 أمام أستراليا، ويطمح للتأهل للمرة السابعة بعزيمة وإصرار.

وبين أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح فنيًا بعد إقامة معسكر ناجح في أوروبا شهد تطورًا واضحًا في أداء اللاعبين، مشددًا على أن الجميع سيبذل أقصى ما لديه غدًا من أجل بلوغ المونديال.

بدوره أكد لاعب المنتخب السعودي نواف بوشل, جاهزيته وزملائه لخوض هذه المواجهة وحسم التأهل إلى المونديال، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري سوف يكون الدافع الأكبر لتحقيق الفوز.

