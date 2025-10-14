Icon

مخالفة صريحة للأنظمة وتعرّض أصحابها للمساءلة والعقوبات

زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
المواطن - فريق التحرير

حذّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، اليوم الثلاثاء، المكلفين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تزعم قدرتها على تخفيض أو إلغاء الضرائب بطرق غير نظامية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للأنظمة وتعرّض أصحابها للمساءلة والعقوبات.

تحذير من الإعلانات المضللة

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن بعض الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي تقديم خدمات لتقليل الضرائب أو تسوية الالتزامات المالية بطرق غير قانونية، مشددة على ضرورة تجاهل هذه الإعلانات وعدم التعامل إلا مع القنوات الرسمية المعتمدة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن أي تخفيض أو تعديل في الالتزامات الضريبية لا يتم إلا من خلال الإجراءات النظامية المعتمدة عبر المنصات الرسمية، وأن الهدف من التحذير هو حماية المكلفين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال أو ممارسات مخالفة للأنظمة المالية.

ودعت الهيئة جميع المكلفين إلى التأكد من صحة المعلومات والجهات التي يتعاملون معها في ما يخص الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها يسهم في تعزيز الشفافية وضمان العدالة الضريبية وتجنب أي مخالفات قد تترتب على التعامل مع جهات غير معتمدة.

