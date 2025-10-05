“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر سبتمبر 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 12 أكتوبر 2025م.
وحثّت “زاتكا” المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (إكس) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.