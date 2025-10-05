Icon

للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر الماضي

“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر سبتمبر 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 12 أكتوبر 2025م.

وحثّت “زاتكا” المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (إكس) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.

