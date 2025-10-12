زراعة سماعة عظمية تنهي معاناة عشرينية بالمدينة الطبية بمكة المكرمة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – عن نجاح فريقها الطبي في تحقيق إنجاز نوعي تمثل في زراعة أصغر جهاز سماعة عظمية في العالم بتقنية فائقة الدقة، كأول حالة من نوعها تُنفذ في المملكة والشرق الأوسط، لمستفيدة في العشرينيات من عمرها، مما يعكس تميز المدينة في تقديم خدمات صحية متقدمة، وتبني أحدث التقنيات الطبية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، أن المستفيدة كانت تعاني من التهابات متكررة وصديد في الأذن اليسرى، إلى جانب ضعف سمعي توصيلي بلغ نحو 45 ديسيبل، وخضعت لعمليتين جراحيتين لتنظيف عظمة الخشاء، تلتها فحوصات دقيقة بالأشعة المغناطيسية التي أكدت خلو المنطقة من أي تسوس، مما مكّن الفريق الطبي من الانتقال إلى مرحلة البحث عن حل تقني متقدم لتحسين السمع.

وبعد دراسة حالتها وتقييمها سريريًا وتقنيًا، تمت زراعة الجهاز العظمي الجديد بنجاح، واستجابت المستفيدة فورًا بعد التجربة داخل العيادة وتحسّنت قدرتها السمعية بشكل لافت.

وأفادت أن الجهاز المزروع يُعدُّ أحدث ما توصلت إليه تقنيات الزراعة القوقعية على مستوى العالم، إذ يتميز بكونه أصغر غرسة قوقعية تمنح المريض راحة أكبر وتجربة سمعية طبيعية، ويعمل بمعالج صوت متطور من نوع (Slimmset Sound Processor) يوفّر دقة ووضوحًا عاليًا في نطاق ترددات أوسع من الأجهزة السابقة، مما يتيح جودة صوت غنية واستيعابًا أدق للأصوات في مختلف البيئات والمواقف اليومية.

وأكدت مدينة الملك عبدالله الطبية، أن هذا الإنجاز يعكس التزامها المستمر في تطوير الخدمات التخصصية الدقيقة، وتبنّي أحدث الحلول الطبية المبتكرة، بما يتوافق مع إستراتيجيتها المؤسسية الهادفة؛ إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الريادة في الرعاية المتقدمة.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهودها في دعم منظومة التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة تتمحور حول المريض، وترسيخ مكانتها بصفتها منارة طبية رائدة ومركز تميز في الابتكار والبحث والخدمات الصحية المتقدمة على مستوى المنطقة.