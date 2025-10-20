زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، في كامتشاتكا شرق روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 24.9 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.