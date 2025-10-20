Icon

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، في كامتشاتكا شرق روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 24.9 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

