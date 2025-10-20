زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب دراسة تحذر من تأثير تلوث الهواء على نمو دماغ الأطفال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان تقديم موعد صرف معاشات نوفمبر سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، في كامتشاتكا شرق روسيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 24.9 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.