زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة “دافاو أوكسيدنتال” جنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيانه، أن مركز الزلزال وقع على بعد 80 كيلومترًا من بلدة “سارانجاني” الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متزايدًا، نظرًا لوقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.