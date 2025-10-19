Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة “بابوا” في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال كان على بعد 35 كيلومترًا شرق منطقة “سارمي” الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 40 كيلومترًا.

قد يهمّك أيضاً
عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت

عرس ينقذ سكان قرية مغربية من الموت

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب غرب إندونيسيا

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب غرب إندونيسيا

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين
العالم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

العالم