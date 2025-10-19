زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة “بابوا” في إندونيسيا.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال كان على بعد 35 كيلومترًا شرق منطقة “سارمي” الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 40 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.