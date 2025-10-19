زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة “بابوا” في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال كان على بعد 35 كيلومترًا شرق منطقة “سارمي” الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 40 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.