زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إندونيسيا

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة “بابوا” شرق إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومترٍ من مدينة “سارمي” الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 20 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.

