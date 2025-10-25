Icon

لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح Icon محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار Icon القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين Icon تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران Icon فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة Icon 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة Icon جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي Icon مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٤ مساءً
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة هونتشون في ولاية يانبيان ذاتية الحكم للقومية الكورية بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وأوضح المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 560 كيلومترًا، عند خط عرض 43.08 درجة شمالًا وخط طول 131.10 درجة شرقًا.

قد يهمّك أيضاً
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

ولم تُسجّل حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، وفق ما نقلته وكالة أنباء “شينخوا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا
العالم

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا

العالم
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار فنغشن
العالم

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار...

العالم
هزة أرضية تضرب جنوب إيران
العالم

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

العالم
المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر على المملكة
السعودية اليوم

المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر...

السعودية اليوم
ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري
العالم

ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما...

العالم
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان
العالم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

العالم