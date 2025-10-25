لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة هونتشون في ولاية يانبيان ذاتية الحكم للقومية الكورية بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.
وأوضح المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 560 كيلومترًا، عند خط عرض 43.08 درجة شمالًا وخط طول 131.10 درجة شرقًا.
ولم تُسجّل حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، وفق ما نقلته وكالة أنباء “شينخوا”.