زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة هونتشون في ولاية يانبيان ذاتية الحكم للقومية الكورية بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وأوضح المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 560 كيلومترًا، عند خط عرض 43.08 درجة شمالًا وخط طول 131.10 درجة شرقًا.

ولم تُسجّل حتى الآن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، وفق ما نقلته وكالة أنباء “شينخوا”.