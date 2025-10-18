Icon

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة سوريجاو دل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة لذلك.

