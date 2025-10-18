زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة سوريجاو دل سور في الفلبين.
وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة لذلك.