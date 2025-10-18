زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة سوريجاو دل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة لذلك.