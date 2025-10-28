Icon

أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة Icon عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي Icon ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ Icon زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات Icon 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها Icon 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن Icon الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك Icon التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد Icon استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات Icon هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، على خط عرض (39.09) درجة شمالًا، وخط طول (28.23) درجة شرقًا، وعلى عُمق (12.90) كم، وعلى بُعد (867) كم شمال مرسى مطروح.

وأشار البيان إلى أنه لم يسجل أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.

قد يهمّك أيضاً
زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات

زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هزة أرضية تضرب جنوب إيران
العالم

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

العالم
زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات
العالم

زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات

العالم
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان
العالم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

العالم
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين
العالم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

العالم
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 
العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 

العالم