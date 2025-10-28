زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر

أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات
وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، على خط عرض (39.09) درجة شمالًا، وخط طول (28.23) درجة شرقًا، وعلى عُمق (12.90) كم، وعلى بُعد (867) كم شمال مرسى مطروح.
وأشار البيان إلى أنه لم يسجل أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.