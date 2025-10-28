زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر

وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، على خط عرض (39.09) درجة شمالًا، وخط طول (28.23) درجة شرقًا، وعلى عُمق (12.90) كم، وعلى بُعد (867) كم شمال مرسى مطروح.

وأشار البيان إلى أنه لم يسجل أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات.