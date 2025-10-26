زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر “سليمان” في المحيط الهادي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترًا شرق منطقة لاتا، وعلى عمق 54.4 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.