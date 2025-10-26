Icon

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان

في المحيط الهادي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر “سليمان” في المحيط الهادي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترًا شرق منطقة لاتا، وعلى عمق 54.4 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

