زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان 

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر “سليمان” في المحيط الهادي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترًا شرق منطقة لاتا، وعلى عمق 54.4 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.