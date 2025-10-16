Icon

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب إندونيسيا

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ صباحاً
زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب إندونيسيا
المواطن - واس

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة “بابوا” في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان، أن الزلزال كان على بعد 32 كيلومترًا شرق منطقة “سارمي” الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 18 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يذكر أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”؛ إذ يلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.

