زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأفلام السعودي يوفّر للزوار استشارات مهنية في المجالات القانونية والمالية والفنية وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شرق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع جنوب شرق شبه جزيرة نيمورو على عمق نحو 40 كيلومترًا.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.