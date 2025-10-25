زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شرق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع جنوب شرق شبه جزيرة نيمورو على عمق نحو 40 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.