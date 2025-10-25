Icon

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان Icon منتدى الأفلام السعودي يوفّر للزوار استشارات مهنية في المجالات القانونية والمالية والفنية Icon وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت Icon العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا Icon طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق Icon بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY Icon وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شرق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع جنوب شرق شبه جزيرة نيمورو على عمق نحو 40 كيلومترًا.

قد يهمّك أيضاً
هزة أرضية تضرب جنوب إيران

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

العالم
المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر على المملكة
السعودية اليوم

المساحة الجيولوجية: زلزال الخليج العربي لم يؤثر...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين
العالم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

العالم
زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا
العالم

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا

العالم
هزة أرضية تضرب جنوب إيران
العالم

هزة أرضية تضرب جنوب إيران

العالم