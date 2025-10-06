برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب كازاخستان.
وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، بأن الزلزال وقع في منطقة جامبيل ومدينة شيمكنت، وتم تحديد مركزه على بعد 465 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ألماتي داخل الأراضي القرغيزية.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.