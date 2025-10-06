زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب كازاخستان.

زلزال يضرب كازاخستان

وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، بأن الزلزال وقع في منطقة جامبيل ومدينة شيمكنت، وتم تحديد مركزه على بعد 465 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ألماتي داخل الأراضي القرغيزية.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.