Icon

برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية Icon زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان Icon رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل Icon بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة Icon التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا Icon ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية Icon أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد  Icon ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور Icon برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤١ مساءً
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب كازاخستان.

زلزال يضرب كازاخستان

وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، بأن الزلزال وقع في منطقة جامبيل ومدينة شيمكنت، وتم تحديد مركزه على بعد 465 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ألماتي داخل الأراضي القرغيزية.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط كرواتيا

بالصور.. ارتفاع ضحايا زلزال المكسيك إلى 320 قتيلاً

بالصور.. ارتفاع ضحايا زلزال المكسيك إلى 320 قتيلاً

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان
العالم

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل...

العالم
زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
العالم

زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم...

العالم