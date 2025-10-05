زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لليابان.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ووقع قرب الساحل الشرقي لهونشو في اليابان.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.