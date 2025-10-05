زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان الصين تجلي 150 ألف شخص جراء إعصار ماتمو تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لليابان.
وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ووقع قرب الساحل الشرقي لهونشو في اليابان.
ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.