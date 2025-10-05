Icon

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان Icon الصين تجلي 150 ألف شخص جراء إعصار ماتمو  Icon تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق Icon بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي Icon هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ Icon الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا  Icon ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة Icon وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لليابان.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ووقع قرب الساحل الشرقي لهونشو في اليابان.

قد يهمّك أيضاً
منع الجمهور من حضور الأولمبياد يكلف اليابان 1.37 مليار دولار

منع الجمهور من حضور الأولمبياد يكلف اليابان 1.37 مليار دولار

طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون

طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض ولم يعلم بالزلزال حتى أيقظه المنقذون

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب تركيا
العالم

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب تركيا

العالم
زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
العالم

زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم...

العالم
زلزال يضرب تشيلي
العالم

زلزال يضرب تشيلي

العالم
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
العالم

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران

العالم