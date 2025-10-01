مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة “الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق
أعلنت هيئة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الأربعاء أن زلزالًا بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم الملوك، وكان مركزه قبالة الساحل.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 163 كيلومترًا، مؤكدة أنه لا توجد مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) نتيجة الهزة.