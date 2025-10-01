Icon

زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٢ مساءً
زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الأربعاء أن زلزالًا بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم الملوك، وكان مركزه قبالة الساحل.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 163 كيلومترًا، مؤكدة أنه لا توجد مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) نتيجة الهزة.

