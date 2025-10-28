أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب بحر باندا بإندونيسيا أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر باندا بإندونيسيا، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 137 كيلومترًا، فيما أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) نتيجة الهزة.