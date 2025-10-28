زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب بحر باندا بإندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر باندا بإندونيسيا، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 137 كيلومترًا، فيما أكدت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) نتيجة الهزة.