زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات

وقع زلزال بقوة 6,1 درجات، الاثنين، في مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما ذكرت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).

وسُجل الزلزال في الساعة 22:48 (19:48 بتوقيت غرينتش)، وشعر به سكان مدن أخرى في غرب البلاد، بما في ذلك إسطنبول وإزمير. لم يشر المصدر إلى وقوع ضحايا، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وأعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، نقلا عن “رويترز”.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا: “إثر الزلزال الذي شعر به أيضا (سكان) المحافظات المحيطة، بدأت وكالة “أفاد”، وكل الفرق في مؤسساتنا المعنية، بالعمل على الأرض”.

وعرضت وكالة الانباء التركية الخاصة “دي اتش ايه” صورا لمبنى واحد مدمر على الأقل ومبان أخرى متضررة في سينديرجي.