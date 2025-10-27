زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
وقع زلزال بقوة 6,1 درجات، الاثنين، في مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما ذكرت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).
وسُجل الزلزال في الساعة 22:48 (19:48 بتوقيت غرينتش)، وشعر به سكان مدن أخرى في غرب البلاد، بما في ذلك إسطنبول وإزمير. لم يشر المصدر إلى وقوع ضحايا، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وأعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، نقلا عن “رويترز”.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا: “إثر الزلزال الذي شعر به أيضا (سكان) المحافظات المحيطة، بدأت وكالة “أفاد”، وكل الفرق في مؤسساتنا المعنية، بالعمل على الأرض”.
وعرضت وكالة الانباء التركية الخاصة “دي اتش ايه” صورا لمبنى واحد مدمر على الأقل ومبان أخرى متضررة في سينديرجي.