زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس” بنسبة 34.5% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 113.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 84.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح بنسبة 14.1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 99.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.

زيادة أرباح “الدريس” الفصلية

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والإيرادات الأخرى والعائد على الصكوك بالرغم من زيادة المصاريف البيعية والمصاريف العمومية والإدارية وأعباء التمويل وانخفاض نتائج الاستثمار في المشروع المشترك.

ويعود كذلك إلى زيادة إجمالي الدخل الشامل وذلك لإعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ارتفع صافي أرباح “الدريس” بنسبة 28.26% إلى نحو 313.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 244.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2024.