Icon

زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال Icon ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري Icon أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان Icon ارتفاع أرباح الأهلي السعودي 20.5% إلى 6.47 مليار ريال Icon الإحصاء: تباطؤ التضخم العقاري في الربع الثالث من 2025 Icon إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة Icon زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا Icon بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب Icon دراسة تحذر من تأثير تلوث الهواء على نمو دماغ الأطفال Icon ارتفاع أسعار الذهب عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس” بنسبة 34.5% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 113.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 84.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح بنسبة 14.1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 99.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2025.

قد يهمّك أيضاً
“الدريس للخدمات البترولية” تؤسس شركة جديدة

“الدريس للخدمات البترولية” تؤسس شركة جديدة

الدريس للمرور: غرّم المواطن ورحّل الوافد المخالف لن يجرؤ بعدها أحد على انتهاك القانون

الدريس للمرور: غرّم المواطن ورحّل الوافد المخالف لن يجرؤ بعدها أحد على...

زيادة أرباح “الدريس” الفصلية

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والإيرادات الأخرى والعائد على الصكوك بالرغم من زيادة المصاريف البيعية والمصاريف العمومية والإدارية وأعباء التمويل وانخفاض نتائج الاستثمار في المشروع المشترك.

ويعود كذلك إلى زيادة إجمالي الدخل الشامل وذلك لإعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ارتفع صافي أرباح “الدريس” بنسبة 28.26% إلى نحو 313.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 244.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2024.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد