ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة لشهر أكتوبر الجاري، وهي الدفعة الـ 95 من الدعم، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

دعم حساب المواطن للدفعة 95

ومن المنتظر أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب

وتابع برنامج حساب المواطن، أن خطوات الإضافة تتم من خلال الدخول إلى “بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم اضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال "ملف المستفيد ، بيانات عامة" وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم اضافة وحفظ ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق : https://t.co/1KRHg5hToB ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 21, 2025

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: