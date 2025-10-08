Icon

الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي Icon متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة Icon ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95 Icon لماذا النساء الأكثر عرضة للاكتئاب؟ Icon وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني للقضاة والمحامين Icon الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة Icon مستجدات برنامج الرعي الموسمي في منطقة المعيزيلة Icon هيئة المتاحف تطلق حملة من القطار إلى المتحف Icon ضبط مواطن أشعل النار في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
تقديم الدعم لهذا الشهر

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٧ مساءً
ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة لشهر أكتوبر الجاري، وهي الدفعة الـ 95 من الدعم، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

دعم حساب المواطن للدفعة 95

ومن المنتظر أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : 12.5 مليون مستفيد حصلوا على 2.6 مليار ريال

حساب المواطن : 12.5 مليون مستفيد حصلوا على 2.6 مليار ريال

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب

وتابع برنامج حساب المواطن، أن خطوات الإضافة تتم من خلال الدخول إلى “بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم اضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع الدعم الخميس
السعودية اليوم

حساب المواطن: إيداع الدعم الخميس

السعودية اليوم
حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين
أخبار رئيسية

حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية...

أخبار رئيسية
تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن
السعودية اليوم

تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم...

أخبار رئيسية
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن
السعودية اليوم

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95...

السعودية اليوم
3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95
أخبار رئيسية

3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن...

أخبار رئيسية