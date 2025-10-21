Icon

فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث Icon سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد Icon القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض Icon مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض Icon تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية Icon أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب Icon طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس Icon الكشف عن 337 موقعًا أثريًا ضمن مبادرة اليمامة للمسح الأثري Icon تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
عقب بلاغ تقدّمت به حول تعرّضها لسرقة مبلغ مالي كبير

سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٢ مساءً
سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الأجهزة الأمنية في الأردن على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، وذلك عقب بلاغ تقدّمت به المساعيد حول تعرّضها لسرقة مبلغ مالي كبير يقدَّر بنحو 5 ملايين درهم إماراتي.

ووفقًا لتصريح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، فإن السيدة تقدمت قبل يومين بشكوى إلى قسم البحث الجنائي في العاصمة عمّان، أفادت فيها بأن زوجها استولى على المبلغ بعد أن غافلها ولاذ بالفرار، مشيرة إلى أن المبلغ يمثل جزءًا من ثمن عقار كانت قد باعته في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّمت الوثائق التي تثبت ذلك.

قد يهمّك أيضاً
زواج نجاح المساعيد يفاجئ معجبيها!

زواج نجاح المساعيد يفاجئ معجبيها!

نجاح المساعيد في مجموعة إنسان: مباهيم الظلام تخاف بدر يكشف المستور

نجاح المساعيد في مجموعة إنسان: مباهيم الظلام تخاف بدر يكشف المستور

تفاصيل العملية

وأضاف المتحدث أن فرق البحث الجنائي تولّت التحقيق في القضية على الفور، وتمكنت فجر اليوم (الثلاثاء) من تحديد موقع المشتبه به ومداهمته والقبض عليه.

وأكد أن المتهم أقرّ خلال التحقيقات بسرقة المبلغ، فيما نجح فريق التحقيق في ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي بحوزته، بينما لا تزال عمليات البحث جارية لاستعادة المبلغ المتبقي.

وجاءت الواقعة بعد ساعات من مقطع مصوّر نشرته الشاعرة نجاح المساعيد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بحالة من الانهيار والبكاء، قائلة: “قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين أبتدي أو من وين أنتهي، لكن بقول لكم شيء واحد، إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ جد كبير، ما هو بالمبلغ البسيط.”

وأضافت المساعيد في المقطع: “ما في مشكلة، مثل ما بدأنا قبل وجمعنا قرشنا بالحلال، نرجع نجمعه مرة ثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل… أنا متضايقة مو على الفلوس، بس على الغدر.”

تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وسط موجة تعاطف مع الشاعرة التي عبّرت عن ألمها النفسي أكثر من خسارتها المادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد