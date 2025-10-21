سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد

قبضت الأجهزة الأمنية في الأردن على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، وذلك عقب بلاغ تقدّمت به المساعيد حول تعرّضها لسرقة مبلغ مالي كبير يقدَّر بنحو 5 ملايين درهم إماراتي.

ووفقًا لتصريح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، فإن السيدة تقدمت قبل يومين بشكوى إلى قسم البحث الجنائي في العاصمة عمّان، أفادت فيها بأن زوجها استولى على المبلغ بعد أن غافلها ولاذ بالفرار، مشيرة إلى أن المبلغ يمثل جزءًا من ثمن عقار كانت قد باعته في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّمت الوثائق التي تثبت ذلك.

تفاصيل العملية

وأضاف المتحدث أن فرق البحث الجنائي تولّت التحقيق في القضية على الفور، وتمكنت فجر اليوم (الثلاثاء) من تحديد موقع المشتبه به ومداهمته والقبض عليه.

وأكد أن المتهم أقرّ خلال التحقيقات بسرقة المبلغ، فيما نجح فريق التحقيق في ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي بحوزته، بينما لا تزال عمليات البحث جارية لاستعادة المبلغ المتبقي.

وجاءت الواقعة بعد ساعات من مقطع مصوّر نشرته الشاعرة نجاح المساعيد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بحالة من الانهيار والبكاء، قائلة: “قدّر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما أعرف من وين أبتدي أو من وين أنتهي، لكن بقول لكم شيء واحد، إني تعرضت اليوم للسرقة، وانسرق مبلغ جد كبير، ما هو بالمبلغ البسيط.”

وأضافت المساعيد في المقطع: “ما في مشكلة، مثل ما بدأنا قبل وجمعنا قرشنا بالحلال، نرجع نجمعه مرة ثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل… أنا متضايقة مو على الفلوس، بس على الغدر.”

تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وسط موجة تعاطف مع الشاعرة التي عبّرت عن ألمها النفسي أكثر من خسارتها المادية.