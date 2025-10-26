سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع

تُوّج المصمم سعد الخضر بجائزة “أفضل مصمم إبداعي لعام 2025 (Silver)” ضمن فعاليات مهرجان أثر للإبداع، تقديرًا لأعماله التي جمعت بين الحس الإنساني والابتكار البصري، وقدّم من خلالها رؤية تعبّر عن هوية المصمم بروحٍ معاصرة.

بدأ اهتمام الخضر بالتصميم من شغفٍ مبكر تجاه التفاصيل البصرية والإعلانات التلفزيونية، قبل أن يتحوّل هذا الشغف إلى مسارٍ مهني متكامل، انتقل خلاله من مصمم جرافيك إلى مدير إبداعي يقود الرؤية البصرية ويطوّر الأفكار الكبرى.

ويمتلك الخضر خبرة تمتد لأكثر من سبع سنوات في المجال الإبداعي، عمل خلالها مع وكالات وجهات بارزة، من بينها شركة سالك، مسهمًا في تطوير حملات وطنية لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وأمانة منطقة الرياض، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل جود الإسكان.

ويُعرف سعد بأسلوبه الإبداعي الذي يربط بين القيم المحلية والابتكار الحديث، ويركّز على السرد القصصي البصري (Visual Storytelling) الذي يضع الإنسان في قلب الفكرة.

وفي تعليقه على الجائزة، عبّر سعد الخضر عن امتنانه قائلًا: أهدي هذا الفوز لكل من آمن بفكرة يمكن أن تغيّر النظرة إلى التصميم من مجرد صورة… إلى رسالة تصل وتبقى.

ويُعدّ فوز الخضر بهذا التكريم محطة مهمة في مسيرته الإبداعية، ورسالة إلهام لجيلٍ جديد من المصممين الذين يصنعون حضورهم بثقة على الساحة المحلية والعالمية.