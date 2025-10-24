سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية دواء جديد لإنقاص الوزن دون حقن أو هرمونات وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS ابتكار سعودي يسرع التشخيص في المستشفيات من ساعتين إلى 3 دقائق الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن
ارتفع سعر الذهب اليوم مدعومًا باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
وزاد سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4138.52 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ومع ذلك يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو، إذ تراجع بنحو 2.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4152.30 دولارًا للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3% إلى 48.76 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1635.59 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1453.16 دولارًا.