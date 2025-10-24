Icon

سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية
المواطن - واس

ارتفع سعر الذهب اليوم مدعومًا باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وزاد سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4138.52 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ومع ذلك يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو، إذ تراجع بنحو 2.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4152.30 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3% إلى 48.76 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1635.59 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1453.16 دولارًا.

