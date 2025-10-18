سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 384.38 ريال.

فيما سجل سعر الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 298.96 ريال، حيث يمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار.

سعر الذهب عيار 21 و24 في السعودية:

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 512.51 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 448.44 ريال.

فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم السبت 15,940.65 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية اليوم السبت 15,944.40 ريال.