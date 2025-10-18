سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 384.38 ريال.
فيما سجل سعر الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 298.96 ريال، حيث يمثل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 512.51 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 448.44 ريال.
فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية اليوم السبت 15,940.65 ريال، بينما سجل سعر أونصة الذهب شراء في السعودية اليوم السبت 15,944.40 ريال.