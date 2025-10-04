سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها حالة مطرية غزيرة على الباحة خلال أسبوع.. ضبط 18673 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام ودمشق معرض الرياض الدولي للكتاب.. لوحة ثقافية متكاملة امتزج فيها الأدب والفن والتقنية توضيح من سكني بشأن مساحات الوحدات السكنية والأراضي المشمولة بالدعم موجة غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية في تبوك حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226 عامًا من اكتشافها
يوضح خبراء علم النفس والاجتماع، أن الذكاء العاطفي هو القدرة على إدراك وفهم وإدارة العواطف، سواء كانت عواطفك الشخصية أو عواطف الآخرين.
بينما يرى بعض الباحثين، مثل دانيال جولمان، أن الذكاء العاطفي هو عامل أساسي للنجاح والسعادة في الحياة، وقد يكون أكثر أهمية من الذكاء العادي (الذكاء العقلي).
بينما كان للكاتب السعودي د. سعود كاتب، رأي آخر، حيث قال “هل الإنسان الصالح مطالب بإثبات صلاحه للآخرين وشرح وتبرير أبسط أفكاره وآراءه لهم حتى يكون ذكي عاطفياً؟”.
وأضاف “في اعتقادي أن الذكاء العاطفي هو أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها ويزيد ضررها على فوائدها”.
وتابع د. سعود كاتب : “قد أكوّن مخطئ، ولكني لستُ من المؤمنين بأهمية هذا المفهوم رغم انتشاره وشعبيته الكبيرة!!”.
كما أعاد الكاتب نشر مقالة له تتناول جدلية الذكاء العاطفي بعنوان “النفاق الاجتماعي.. ليس ذكاء عاطفياً”..
