سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها

يوضح خبراء علم النفس والاجتماع، أن الذكاء العاطفي هو القدرة على إدراك وفهم وإدارة العواطف، سواء كانت عواطفك الشخصية أو عواطف الآخرين.

بينما يرى بعض الباحثين، مثل دانيال جولمان، أن الذكاء العاطفي هو عامل أساسي للنجاح والسعادة في الحياة، وقد يكون أكثر أهمية من الذكاء العادي (الذكاء العقلي).

جدلية الذكاء العاطفي

بينما كان للكاتب السعودي د. سعود كاتب، رأي آخر، حيث قال “هل الإنسان الصالح مطالب بإثبات صلاحه للآخرين وشرح وتبرير أبسط أفكاره وآراءه لهم حتى يكون ذكي عاطفياً؟”.

وأضاف “في اعتقادي أن الذكاء العاطفي هو أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها ويزيد ضررها على فوائدها”.

وتابع د. سعود كاتب : “قد أكوّن مخطئ، ولكني لستُ من المؤمنين بأهمية هذا المفهوم رغم انتشاره وشعبيته الكبيرة!!”.

كما أعاد الكاتب نشر مقالة له تتناول جدلية الذكاء العاطفي بعنوان “النفاق الاجتماعي.. ليس ذكاء عاطفياً”..