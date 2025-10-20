Icon

انزلقت من مدرج مطار هونغ كونغ

سقوط طائرة شحن قادمة من دبي في البحر ومصرع شخصين

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
سقوط طائرة شحن قادمة من دبي في البحر ومصرع شخصين
المواطن - فريق التحرير

انزلقت طائرة شحن من مدرج مطار هونغ كونغ وسقطت في البحر أثناء هبوطها في وقت مبكر من صباح الاثنين، ما أسفر عن مصرع شخصين، بحسب ما أكدت السلطات المحلية.

وأفادت هيئة مطار هونغ كونغ بأن الرحلة، القادمة من دبي، كانت تحاول الهبوط في مطار هونغ كونغ الدولي نحو الساعة 3:50 صباح الاثنين (17:50 الأحد بتوقيت غرينتش).

سقوط طائرة في البحر

وتم إنقاذ أربعة من أفراد طاقم الطائرة ونقلهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة شخصين كانا على متن مركبة أرضية تابعة للمطار، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت شركة “طيران الإمارات” إن طائرة الشحن، وهي من طراز “بوينغ 747” وتحمل رقم الرحلة EK9788، تم استئجارها بنظام “التأجير الرطب”، وتقوم بتشغيلها شركة الشحن التركية “أكت إيرلاينز”. وفي هذا النوع من العقود، توفر الشركة المالكة للطائرة الطاقم والصيانة والتأمين. وأضافت “طيران الإمارات” أن الطائرة كانت تقل شحنة تجارية.

وأظهرت محطات البث المحلية في هونغ كونغ مشاهد للطائرة وهي غارقة جزئياً قبالة الجدار البحري للمطار، حيث كان الجزء الأمامي وقمرة القيادة ظاهرين فوق الماء، فيما بدا أن الذيل قد انفصل عن جسم الطائرة.

ووقع الحادث على المدرج الشمالي لمطار هونغ كونغ الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في آسيا. وقد تم إغلاق المدرج المتضرر مؤقتًا، بينما استمر تشغيل المدرجين الآخرين.

وقالت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ في بيان إنها تتابع الحادث بالتنسيق مع شركة الطيران والجهات المعنية الأخرى.

