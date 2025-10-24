سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت

سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا
أعاد برنامج سكني التذكير بأن تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويكون الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي، ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أيًا كان التاريخ.
وتابع سكني عبر منصة إكس: نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة التمويلية.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.