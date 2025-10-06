سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس
قالت منصة سكني إنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب، ويرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصل كل ماهو جديد.
وتابع سكني عبر منصة إكس أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: هنا.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.