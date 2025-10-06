Icon

سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٨ مساءً
سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة سكني إنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب، ويرجى تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصل كل ماهو جديد.

وتابع سكني عبر منصة إكس أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: هنا.

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

