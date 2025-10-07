Icon

استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع Icon سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة Icon المجلات والصحف القديمة في معرض الرياض.. ذاكرة وطن وإرث لا يندثر Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 100 كيلوجرام من القات بعسير Icon لقطات توثق جريان السيول في عقبة المحمدية بالطائف Icon اعتدال وتليجرام يزيلان 28 مليون مادة متطرفة Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 Icon فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند Icon فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري Icon أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة

عُقد على مدى يومين في فندق فيرمونت بمدينة الرياض

سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة
المواطن - فريق التحرير

اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أعمال مؤتمره السنوي الدولي الرابع بعنوان: (الصناعة المعجمية العالمية: التجارب، والجهود، والآفاق)، الذي عُقد على مدى يومين، في فندق فيرمونت بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن انعقاد المؤتمر يأتي امتدادًا لما تحظى به اللغة العربية من عناية كبيرة ودعم كريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وهو ما مكّن المجمع من إطلاق مشروعات وبرامج نوعية تُعزز حضور العربية عالميًّا، وثمّن ما يقدمه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة من رعاية كريمة واهتمام متواصل بأعمال المجمع، ومتابعة مباشرة.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من (50) خبيرًا ينتمون إلى (30) دولةً، مثّلوا بمشاركاتهم وزارات وهيئات سعودية، ومجامع ومؤسسات لغوية دولية، إضافةً إلى نخبة من الأكاديميين والباحثين من أنحاء العالم؛ ما جعله منصةً عالميةً لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب، وبحث آفاق تطوير الصناعة المعجمية.
وعلى مدار (10) جلساتٍ علمية تناولت موضوعات متنوعة، شملت: التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية باللغة العربية، والاتجاهات الحديثة في بناء المعاجم، ودور التقنيات والذكاء الاصطناعي في الحوسبة المعجمية، إضافةً إلى استعراض التجارب العربية والدولية، ومشروعات المعاجم المتخصصة، وذلك من خلال أكثر من (35) ورقةً علميةً قدّمها نخبة من المختصين والباحثين من شتى دول العالم.


وتضمنت أعمال المؤتمر توقيع (3) مذكرات تفاهم إستراتيجية للمجمع مع دارة الملك عبدالعزيز، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في مجالات البحث العلمي، والتعليم، وصون المواد التاريخية، وتطوير اختبارات اللغة العربية، وبناء المبادرات التقنية والأكاديمية المشتركة.
وفي ختام أعماله ناقش المؤتمر قضايا علمية، وحوارات متخصصة، تناولت: الصناعة المعجمية واتجاهاتها المعاصرة، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي، والتجارب الدولية، ومشروعات المعاجم المتنوعة.
ويؤكد المجمع أن المؤتمر السنوي الدولي يجسّد رسالته في بناء مرجعية علمية عالمية للغة العربية، ويُعدُّ تتويجًا لجهوده المتواصلة في خدمة اللغة العربية بمساراته الأربعة: التخطيط والسياسات اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية؛ بما يعزز مكانة العربية عالميًّا، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

