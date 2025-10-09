سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفل فلسطيني مصاب بسرطان الأرومة العصبية

في تجسيد للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بعلاج الطفل الفلسطيني “محمد عبدالله الكتناني” البالغ من العمر ستة أعوام، الذي يعاني من مرض سرطان الأرومة العصبية.

وقد استجاب المركز بشكل عاجل للحالة الحرجة للطفل، وسهّل إجراءات نقله من قطاع غزة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي مكثف في مركز الحسين للسرطان تحت إشراف فريق طبي متخصص يتابع وضعه الصحي بدقة.

وعبّرت والدة الطفل “محمد الكتناني” عن شكرها وتقديرها لقيادة المملكة على المبادرة الكريمة العاجلة لعلاج ابنها ” محمد” في ظل انعدام الإمكانات الطبية المتقدمة داخل قطاع غزة لمعالجة هذا النوع من الأمراض المعقّدة، مشيرة إلى أن تدخل المركز السريع شكّل شريان حياة للأطفال الذين يواجهون ظروفًا صحية بالغة الصعوبة.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا نوعيًا لعلاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان في الأردن.

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص المملكة على مد يد العون للمرضى والمحتاجين حول العالم، والتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة، انطلاقًا من رسالتها السامية في مساعدة الإنسان أينما كان، وترسيخًا لمكانتها منارة للعمل الإنساني والإغاثي العالمي.

