سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الفصول في مناطق الغار وأسفل العين وكلبوت بمديرية أرياف المكلا في محافظة حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع العودة إلى المدارس.
ويهدف المشروع في حضرموت إلى تعزيز البيئة التعليمية للأطفال والفتيات من خلال إنشاء الفصول البديلة وتوزيع أكثر من (1.000) حقيبة وزي مدرسي في المديريات المستهدفة، إضافة إلى توفير فرص عمل للأسر ذات الدخل المحدود عبر تجهيز (1.300) حقيبة مدرسية محلية الصنع نفذتها متدربات من مشاريع التمكين التي قدمها المركز سابقًا في مدينة المكلا.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لدعم وتعافي الشعب اليمني عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.