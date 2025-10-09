سلمان للإغاثة يمنح “سلال الغذائية” شهادة العمل خارج السعودية

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بمقره في مدينة الرياض، جمعية سلال الغذائية شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة، في خطوة نوعية تعكس ثقة الجهات الرسمية بقدرات الجمعيات السعودية على التوسع في العمل الإنساني والإغاثي على المستوى الدولي.

قام بتسليم الشهادة الدكتور صلاح بن فهد المزروع، مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية، إلى الأستاذ صلاح الجهيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والإستاذ عبدالله السبيعي عضو مجلس الإدارة وبحضور عدد من مسؤولي المركز والجمعية.

ويأتي هذا الاعتماد إنفاذًا للتوجيهات الكريمة الرامية إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم الجهود الإنسانية العالمية، وتفعيل مساهمته في تقديم المساعدات والإغاثة خارج المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين الكيانات الوطنية من الوصول إلى العالمية في عطائها وتأثيرها.

مرحلة جديدة من مسيرة الجمعية

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سلال الغذائية صلاح الجهيمي أن هذا الاعتماد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية، قائلًا: “إن هذه الشهادة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي جواز عبور نحو العالمية في مجال العمل الإغاثي، وتأكيد على ثقة الجهات الرسمية بكفاءة الجمعية وقدرتها على إيصال رسالتها الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، وتحت مظلة نظامية تلتزم بأعلى المعايير الإنسانية والإغاثية العالمية”.

وأضاف الجهيمي أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع نطاق برامجها الغذائية المتخصصة لتصل إلى مناطق جديدة حول العالم، انطلاقًا من تجربتها الرائدة داخل المملكة في تقديم السلال الغذائية بمواصفات صحية واحترافية عالية.

ويُعد هذا الاعتماد إضافة نوعية لمسيرة جمعية سلال الغذائية التي انطلقت برؤية واضحة تقوم على ابتكار وتنفيذ برامج نوعية في مجال الإطعام والإغاثة، ومساندة الجهود البحثية والعلمية في تطوير السلال الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.