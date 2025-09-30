Icon

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة Icon أسعار النفط تتراجع عند التسوية Icon أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية Icon أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى شركة NOV Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر 2025م، (6) مشاريع طبية تطوعية متنوعة بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التشوهات والتجميل، بمشاركة (100) متطوع من مختلف التخصصات الطبية.

قد يهمّك أيضاً
مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لدعم الفتيات المتسربات من المدارس باليمن

مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لدعم الفتيات المتسربات من المدارس باليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزع 305 سلال غذائية في جمهورية تشاد

مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزع 305 سلال غذائية في جمهورية تشاد

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (810) أفراد، وأجرى (665) عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد