سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر 2025م، (6) مشاريع طبية تطوعية متنوعة بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التشوهات والتجميل، بمشاركة (100) متطوع من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (810) أفراد، وأجرى (665) عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق.