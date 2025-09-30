سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة أسعار النفط تتراجع عند التسوية أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر 2025م، (6) مشاريع طبية تطوعية متنوعة بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التشوهات والتجميل، بمشاركة (100) متطوع من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على (810) أفراد، وأجرى (665) عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق.