سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٣ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
المواطن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية على مئات العائلات النازحة المقيمة في المخيمات الواقعة جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع.

وتولّى المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، إيصال السلال الغذائية إلى مخيمات النازحين وتنظيم عملية التوزيع الميداني وفق خطة دقيقة تراعي الأولويات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية العاملة في القطاع.

وأعربت العائلات النازحة عن عميق شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المستمر، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات لا تقتصر على سد الاحتياجات الغذائية فحسب، بل تمثل رسالة تضامن وأمل في ظل الظروف القاسية التي مازال السكان في القطاع يعانون منها.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع.

