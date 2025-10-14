سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية على مئات العائلات النازحة المقيمة في المخيمات الواقعة جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع.
وتولّى المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، إيصال السلال الغذائية إلى مخيمات النازحين وتنظيم عملية التوزيع الميداني وفق خطة دقيقة تراعي الأولويات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية العاملة في القطاع.
وأعربت العائلات النازحة عن عميق شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المستمر، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات لا تقتصر على سد الاحتياجات الغذائية فحسب، بل تمثل رسالة تضامن وأمل في ظل الظروف القاسية التي مازال السكان في القطاع يعانون منها.
ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع.