سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (1.340) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة في محلية سنجة بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها (11.586) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.